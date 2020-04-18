Всего заразились в Ураине 5106 человек

В Украине за сутки подтвердили 444 новых случая заражения коронавирусом. Всего в стране заразились 5106 человек. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

Больше всего подтвержденных случаев в Черновицкой области (840) и Киеве (770).

На амбулаторном лечении находится 3371 пациент, из них 225 детей. Госпитализированы 1735 человек, из них 77 детей.

Жертвами COVID-19 стали 133 человека (71 мужчина и 62 женщины). 87% умерших были старше 50 лет. За сутки в стране зарегистрировали 8 новых смертей.

Выздоровели уже 275 человек (за сутки - 29), среди них - 13 детей.

За все время в Украине провели 52 534 ПЦР-тестов.

Статистика коронавируса в Украине по регионам:

Винницкая обл. - 319 случаев (17 выздоровели)

Волынская обл. - 134 случая (12 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 104 случая (9 выздоровели)

Донецкая обл. - 14 случаев (6 выздоровели)

Житомирская обл. - 197 случаев (1 выздоровел)

Закарпатская обл. - 166 случаев (12 выздоровели)

Запорожская обл. - 127 случаев (13 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 462 случая (27 выздоровели)

м. Киев - 770 случаев (30 выздоровели)

Киевская обл. - 280 случаев (16 выздоровели)

Кировоградская обл. - 234 случая (6 выздоровели)

Львовская обл. - 221 случай (11 выздоровели)

Луганская обл. - 9 случаев;

Николаевская обл. - 31 случай;

Одесская обл. - 106 случаев;

Полтавская обл. - 49 случаев (9 выздоровели)

Ровенская обл. - 283 случая (16 выздоровели)

Сумская обл. - 82 случая (10 выздоровели)

Тернопольская обл. - 366 случаев (31 выздоровел)

Харьковская обл. - 62 случая (2 выздоровели)

Херсонская обл. - 56 случаев (6 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 41 случай (4 выздоровели)

Черкасская обл. - 141 случай (7 выздоровели)

Черновицкая обл. - 840 случаев (25 выздоровели)

Черниговская обл. - 12 случаев (3 выздоровели).

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что если после Пасхи не начнется сильная вспышка коронавируса, уже в конце следующей недели могут объявить первые шаги по смягчению карантина.

Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда может закончиться карантин из-за коронавируса.

Как ранее сообщал Фокус:

7 апреля глава МОЗ Максим Степанов заявил, что темпы заболеваемости коронавирусом в Украине скоро достигнут своего пика, поэтому говорить об окончании карантина еще рано.