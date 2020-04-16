В ВСУ произошла вторая смерть от коронавируса
2020-04-16 15:59:00
Мужчине было 66 лет
В Вооруженных Силах Украины зафиксирован второй смертельный случай от коронавируса.
Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.
В частности, во Львовской областной инфекционной больнице от COVID-19 скончался сотрудник ВСУ.
"Сегодня в реанимационном отделении Львовской областной инфекционной больницы в связи с заболеванием острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, умер сотрудник Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.
Отмечается, что первые симптомы болезни у него появились 1 апреля, поэтому в связи с ухудшением самочувствия 8 апреля он был доставлен в больницу, где находился на лечении в реанимации и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
"Заболевание острой респираторной болезнью COVID-19 было подтверждено с помощью ПЦР тестирования 12 апреля. Сегодня 16 апреля в 10:20 он умер", – говорится в сообщении.
По словам врачей, у мужчины кроме коронавируса были сопутствующие заболевания.
Как уточняет Telegram-канал Львів VS коронавірус, мужчине было 66 лет, он также болел сахарным диабетом.
Напомним, Фокус разбирался, почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине.
Как ранее сообщал Фокус:
- 7 апреля в ВСУ умер первый человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 – сотрудница одной из воинских частей Ивано-Франковской области.
- В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 16 апреля было подтверждено 28 случаев инфицирования коронавирусом. А за последние сутки в ВСУ зафиксировано пять новых случаев инфицирования COVID-19.
- По состоянию на 9:30 16 апреля в Украине коронавирусом заболел 4161 человек, из них 116 скончались и 186 – выздоровели. За сутки зафиксированы 397 новых случаев заражения.
- Первый случай инфицирования коронавирусом был зафиксирован среди военнослужащих Государственной пограничной службы Украины. Он был подтвержден 15 апреля после проведения ПЦР-теста на COVID-19.