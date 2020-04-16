В ВСУ произошла вторая смерть от коронавируса

Мужчине было 66 лет

В Вооруженных Силах Украины зафиксирован второй смертельный случай от коронавируса.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

В частности, во Львовской областной инфекционной больнице от COVID-19 скончался сотрудник ВСУ.

"Сегодня в реанимационном отделении Львовской областной инфекционной больницы в связи с заболеванием острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, умер сотрудник Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что первые симптомы болезни у него появились 1 апреля, поэтому в связи с ухудшением самочувствия 8 апреля он был доставлен в больницу, где находился на лечении в реанимации и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

"Заболевание острой респираторной болезнью COVID-19 было подтверждено с помощью ПЦР тестирования 12 апреля. Сегодня 16 апреля в 10:20 он умер", – говорится в сообщении.

По словам врачей, у мужчины кроме коронавируса были сопутствующие заболевания.

Как уточняет Telegram-канал Львів VS коронавірус, мужчине было 66 лет, он также болел сахарным диабетом.

Напомним, Фокус разбирался, почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине.

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