В ВСУ коронавирус зафиксирован у 32 человек

Covid-19 подтвердился еще у трех человек

В ВСУ зарегистрировано 32 случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины.

За прошедшие сутки зарегистрировано три новых случая коронавируса в ВСУ. Больные находятся в Виннице, Черновцах и Львовской области.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

"На изоляции (в том числе самоизоляции) – 300 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток – 46 человек", – сказано в сообщении.

Напомним, Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией коронавируса в Украине и когда закончится карантин.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что говорить об этом пока нецелесообразно. По его словам, сейчас рассматриваются различные варианты и условия, при которых ограничения начнут сниматься. «Что касается механизмов и этапов выхода, мы постоянно анализируем опыт разных стран, и будем максимально комфортно это делать у нас», – подчеркивает глава ведомства, однако никаких конкретных примеров не приводит.

Как ранее сообщал Фокус: