Зеленский уволил с должности начальника СБУ в Кировоградской области

Алексей Петров проводил операцию по задержанию российского шпиона в Кабмине

Президент Владимир Зеленский уволил Алексея Петрова с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области. Об этом говорится в указе президента №150/2020.

Петров возглавлял управление в Кропивницком с августа 2019 года.

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Перед этим он занимал должность начальника контрразведки СБУ. Именно под его руководством в декабре 2017 года была проведена операцию по задержанию российского шпиона в Кабмине, заместителя руководителя протокола премьер-министра Владимира Гройсмана Станислава Ежова.

Ежов был передан России в рамках обмена удерживаемыми лицами в сентябре 2019 года.

Как ранее сообщал Фокус:

14 апреля контрразведка Службы безопасности задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова по подозрению в госизмене и подготовке террористических актов. В частности, ему инкриминируют подготовку убийства Адама Осмаева по заказу российских спецслужб.

15 апреля следственный судья Шевченковского районного суда Киева избрал меру пресечения генерал-майору СБУ Валерию Шайтанову. Он будет находиться под стражей до 14 июня включительно.