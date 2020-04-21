Украина впервые с 2009 года вошла в ТОП-100 стран по уровню свободы прессы
2020-04-21 16:46:16
При этом сама оценка свободы прессы в Украине ухудшилась, но не так сильно как странах-соседях по рейтингу
Впервые с 2009 года Украина вошла в первую сотню стран по "Индексу свободы прессы", который составляет организация "Репортеры без границ" и заняла 96-е место, поднявшись за год на шесть позиций. В прошлом году наша страна занимала 102 место. Об этом сообщается на сайте организации.
Всего в рейтинг включены 180 стран.
Хотя Украина и поднялась в рейтинге, но ее индекс ухудшен на 0,06, до 32,52 (чем меньше его значение, тем лучше). В то же время многие другие страны еще больше просели в рейтинге.
Среди проблем Украины организаторы рейтинга называют недофинансирование Общественного вещания. Также говорят о влиянии олигархов на медиа и необходимости поощрять независимость редакций, бороться с насилием против журналистов. По "Репортеров без границ", смена власти в стране не повлияла на ситуацию с угрозами и нападениями на представителей СМИ.
Также отмечается, что имеет негативные последствия война с Россией, включая запрет некоторых российских сайтов и запреты въезда для иностранных журналистов.
Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, комментируя рейтинг, написал: "Наихудшая место у Украины было 129-е в 2015 году (очевидно, из-за войны на Донбассе). Позднее страна закрепилась на 101-102 местах. "Репортеры без границ отмечают", что подъем Украины на шесть пунктов больше говорит не о прогрессе Украины, а об ухудшении ситуации в других странах".
Топ-10 "Индекса свободы прессы" выглядит так:
- Норвегия – 7,84 балла
- Финляндия – 7,93
- Дания – 8,13
- Швеция – 9,25
- Нидерланды – 9,96
- Ямайка – 10,51
- Коста-Рика – 10,53
- Швейцария – 10,62
- Новая Зеландия – 10,69
- Португалия – 11,83
Уровень свободы прессы в странах мира (чем темнее цвет, тем хуже)
Как ранее сообщал Фокус:
- Правозащитная организация Freedom House выпустила рейтинг "Свобода в Сети - 2019", в котором отнесла Украину к списку "частично свободных стран".
- По итогам 2019 года Украина потеряла несколько позиций в рейтинге заграничных паспортов. Об этом свидетельствует "Индекс паспортов" компании Henley & Partners.