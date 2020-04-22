Ситуация на Донбассе: боевики семь раз обстреляли украинских военных
2020-04-22 08:28:00
Потерь за минувшие сутки не было
В течение 21 апреля в зоне боевых действий на Донбасса боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Боевики вели огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Под обстрелы попали позиции войск вблизи Авдеевки, Старогнатовки, Красногоровки, Крымского, Новотошковского и Луганского.
Потерь за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов среди украинских военных не было.
Как ранее сообщал Фокус:
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20 апреля боевики на Донбассе 13 раз нарушили режим тишины. Погиб один украинский военный, еще четверо получили ранения.9 апреля в зоне проведения операции Объединенных сил на Луганщине погиб украинский военный.
- С начала 2020 года на Донбассе в результате подрыва на минах погибли 12 гражданских. Об этом заявил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик.
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