Сутки на Донбассе: один боец ВСУ погиб, еще четверо ранены

Украинские военные уничтожили одного оккупанта и минимум троих ранили

За истекшие сутки, 20 апреля, боевики на Донбассе 13 раз нарушили режим тишины. Погиб один украинский военный, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на странице в Facebook.

За сутки боевики открывали огонь из минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг 9 раз открывал огонь по подразделениям Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" оккупанты прибегли к четырем обстрелам.

Вследствие вражеских обстрелов 20 апреля один украинских военный погиб, еще трое воинов получили ранения, а один получил боевое поражение.

"По предварительным данным разведки, 20 апреля украинские военнослужащие уничтожили одного оккупанта и минимум троих ранили", – добавили в штабе ООС.

С начала текущих суток, 21 апреля, боевики активности не проявляли, потерь среди украинских военных нет.

Как ранее сообщал Фокус: