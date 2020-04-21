Сутки на Донбассе: один боец ВСУ погиб, еще четверо ранены
2020-04-21 08:39:00
Украинские военные уничтожили одного оккупанта и минимум троих ранили
За истекшие сутки, 20 апреля, боевики на Донбассе 13 раз нарушили режим тишины. Погиб один украинский военный, еще четверо получили ранения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на странице в Facebook.
За сутки боевики открывали огонь из минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг 9 раз открывал огонь по подразделениям Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" оккупанты прибегли к четырем обстрелам.
Вследствие вражеских обстрелов 20 апреля один украинских военный погиб, еще трое воинов получили ранения, а один получил боевое поражение.
"По предварительным данным разведки, 20 апреля украинские военнослужащие уничтожили одного оккупанта и минимум троих ранили", – добавили в штабе ООС.
С начала текущих суток, 21 апреля, боевики активности не проявляли, потерь среди украинских военных нет.
Как ранее сообщал Фокус:
- 19 апреля на Донбассе в результате вражеских обстрелов погиб украинский военный. Погибший – лейтенант Андрей Шинкарук.
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Вечером, 18 апреля, на Донбассе в результате обстрела со стороны боевиков ранения получили двое украинских военных.
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17 апреля из Военно-медицинского клинического центра Северного региона в Харькове эвакуировали в Киев 12 военнослужащих ВСУ.