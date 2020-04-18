Боевики обстреляли украинские позиции: ранены трое военных

Подразделения ООС открыли прицельный огонь в ответ

Вечером, 18 апреля, на Донбассе в результате обстрела со стороны боевиков ранения получили двое украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Операции объединенных сил.

Оккупанты открыли огонь на луганском направлении из вооружения боевой машины пехоты.

Стоит также отметить, что ранее в субботу в результате обстрела у населенного пункта Крымское также был ранен украинский военный, сообщал штаб ООС в Facebook. Таким образом, в этот день раненых уже трое.

Солдаты с осколочными ранениями доставлены в госпиталь, им оказали медицинскую помощь. Их состояние оценивают как удовлетворительное.

"Целенаправленное нарушение захватчиками режима прекращения огня накануне великого христианского праздника еще раз подтверждает аморальную и бездуховную сущность российских оккупантов", – отметили в штабе.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил из штатного вооружения открыли прицельный огонь в ответ. Потери противника уточняются.

Как ранее сообщал Фокус:

17 апреля из Военно-медицинского клинического центра Северного региона в Харькове эвакуировали в Киев 12 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

13 апреля боевики 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Противник вел огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.