Сейчас продолжается постройка насыпи в районе Русановских садов и строительство моста над ними. Рабочие приступили к бетонированию установленного прогона моста со стороны Троещины

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что начало асфальтирования Подольско-Воскресенского моста запланировано на май.

Об этом он сообщил на брифинге.

"Подольско-Воскресенский мостовой переход строят. Чтобы обустроить новые съезды на Верхней и Нижней Валы, разбирают старый вантовый мост. Работы по демонтажу аварийной конструкции продолжаются уже несколько недель. Продолжается строительство заезда на мостовой переход с улицы Верхний вал. Специалисты собирают металлоконструкции, который затем с помощью супердомкартов поставят на опоры. Переводят также инженерные сети, устраивают технологические площадки и проезды", – сказал он.

Мэр сообщил, что продолжается постройка насыпи в районе Русановских садов и строительство моста над ними. Рабочие приступили к бетонированию установленного прогона моста со стороны Троещины.

"В мае дорожники начнут асфальтирование проезжей части Подольско-Воскресенского мостового перехода. А в начале лета начнут устанавливать ванты на арочную конструкцию моста. Далее полностью демонтируют нижнюю часть временных опор и мост "встанет" на свое место. Хочу подчеркнуть: мы делаем все, чтобы до конца этого года открыть автомобильное сообщение Подольско-Воскресенским мостовым переходом. И начать строительство новой ветки метро", – добавил Кличко.

Напомним, в январе Клико обещал открыть автомобильное движение по Подольско-Воскресенскому мосту к концу года.

Подольско-Воскресенский мостовой переход, который должен соединить два берега Днепра, начали строить еще в 2003 году. Первоначально его планировали сдать в эксплуатацию еще в 2008 году, но сроки постоянно переносились, а строительные работы несколько раз замораживалис.

Как ранее сообщал Фокус:

28 декабря Кличко открыл движене по Шулявскому мосту.

Стоимость реконструкции путепровода выросла до 1 млрд 50 млн грн из-за необходимости переноса теплосети, расположенной у самого моста. По словам Кличко, эти работы не были включены в тендерную документацию, поскольку она "делается на мост".