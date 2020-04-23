Местные жители поблагодарили наших медиков за проделанную работу

Украинские врачи, которые помогали итальянским медикам бороться с коронавирусом, завершили свою трехнедельную миссию и возвращаются домой. Об этом сообщил посол Украины в Италии Евгений Перелыгин в Facebook.

"Сегодня после почти трехнедельной работы в больницах городов Пезаро и Урбино наши врачи покидают регион Марке и возвращаются в Украину. Спасая итальянских пациентов, украинские медики получили от итальянских коллег важный опыт борьбы с COVID-19, который будет помогать для лечения больных коронавирусом в нашем государстве", – отметил Перелыгин.

По словам самих медиков, местные жители искренне поблагодарили их за проделанную работу. Люди узнавали их на улицах и в супермаркетах и выражали благодарность за оказанную помощь.

А монахини монастыря Святой Кьяры написали в украинское посольство благодарственное письмо.

"Мы благодарны за проявленные братскими украинскими врачами к нам любовь и милосердие, жест Украины поражает нас еще больше именно потому, что вашего народа в это время коснулась трагедия войны и страданий", – говорится в тексте письма.

Напомним, 3 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Италии. Туда отправилась бригада из 20 украинских медиков для помощи в борьбе с пандемией коронавируса и обмена опытом.

Как ранее сообщал Фокус:

8 апреля Украина отправила в Италию самолет с 5 тыс. литров дезинфекторов.