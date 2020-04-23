70% украинцев продолжают ходить на работу, – Шмыгаль
2020-04-23 15:28:00
Премьер также анонсировал программу льготных кредитов "Новые деньги"
Большинство украинцев продолжают работать, несмотря на карантинные меры. Об этом по итогам заседания Регионального штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Закарпатской области в четверг, 23 апреля, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Интерфакс-Украина.
"Если брать социологические исследования, то у нас 70% людей ходят на работу", – сказал Шмыгаль.
В то же время он подчеркнул, что в таком случае должны быть соблюдены все необходимые меры предосторожности.
Кроме того, Шмыгаль анонсировал программу льготных кредитов Новые деньги.
"Следующий этап – это программа Новые деньги для тех людей, которые вернулись из-за границы, кто хочет удержать рабочие места в действующем бизнесе. Это также будет программа льготных кредитов, как и говорил президент, со ставкой до 3%. Также – отсрочка уплаты "тела" кредита и, возможно, кредитных каникул по процентам", – рассказал Шмыгаль.
Он добавил, что правительство работает над этой программой вместе с банками и будет готово презентовать ее в ближайшее время.
Напомним, 22 апреля решением Кабмина карантин в Украине продлили до 11 мая. Премьер Денисы Шмыгаль сообщил, что выход из карантина начнется, если в течение 10 дней суточный прирост заболевших не будет превышать 5%. За последние сутки количество инфицированных выросло на 8,8%.
Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине. Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская считает, что из-за религиозных праздников к 1 мая мы получим значительное увеличение количества заболевших.
Как ранее сообщал Фокус:
- По данным Государственной службы занятости на 13 апреля, количество зарегистрированных безработных составляло 387,5 тыс. чел., за неделю их стало больше на 36,2 тыс. чел.
- 16 апреля Торгово-промышленная палата Украины сообщала, что количество безработных в Украине за первые две недели карантина выросло на 500-700 тыс. чел., за следующие две недели – еще на 500-600 тыс. человек – до 2,5–2,8 млн.
- На время карантина минимальная помощь по безработице составит 1000 грн.