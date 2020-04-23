70% украинцев продолжают ходить на работу, – Шмыгаль

Премьер также анонсировал программу льготных кредитов "Новые деньги"

Большинство украинцев продолжают работать, несмотря на карантинные меры. Об этом по итогам заседания Регионального штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Закарпатской области в четверг, 23 апреля, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Интерфакс-Украина.

"Если брать социологические исследования, то у нас 70% людей ходят на работу", – сказал Шмыгаль.

В то же время он подчеркнул, что в таком случае должны быть соблюдены все необходимые меры предосторожности.

Кроме того, Шмыгаль анонсировал программу льготных кредитов Новые деньги.

"Следующий этап – это программа Новые деньги для тех людей, которые вернулись из-за границы, кто хочет удержать рабочие места в действующем бизнесе. Это также будет программа льготных кредитов, как и говорил президент, со ставкой до 3%. Также – отсрочка уплаты "тела" кредита и, возможно, кредитных каникул по процентам", – рассказал Шмыгаль.

Он добавил, что правительство работает над этой программой вместе с банками и будет готово презентовать ее в ближайшее время.

Напомним, 22 апреля решением Кабмина карантин в Украине продлили до 11 мая. Премьер Денисы Шмыгаль сообщил, что выход из карантина начнется, если в течение 10 дней суточный прирост заболевших не будет превышать 5%. За последние сутки количество инфицированных выросло на 8,8%.

Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине. Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская считает, что из-за религиозных праздников к 1 мая мы получим значительное увеличение количества заболевших.

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