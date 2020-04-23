Минздрав: 93% украинцев с коронавирусом заразились на территории страны

Только 7% зараженных украинцев подхватили COVID-19 за границей

Большинство украинцев (93%), у которых установили путь передачи коронавируса, инфицировались на территории Украины. Только 7%, вероятно, заразились за границей. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава в Facebook.

"В Украине 93% людей с COVID-19 с установленным путем передачи инфицировались на территории нашего государства. Другие 7% находились за границей в пределах 14 дней до появления симптомов", – говорится в сообщении.

В ЦОЗ отметили, что коронавирус передается от человека к человеку капельным и контактным путями – через мелкие капли, которые выделяются из дыхательных путей больного во время кашля или чихания.

"Эти капли распространяются на расстояние около метра от больного и могут попадать на слизистые оболочки глаз, носа и рта другого человека, который находится рядом", – добавили в ЦОЗ.

По состоянию на 23 апреля, в Украине 55% подтвержденных случаев COVID-19 составляют люди в возрастной группе до 50 лет. При этом среди 187 умерших от коронавируса украинцев 85% были старше 50-ти лет.

Также специалисты дали несколько советов, которые могут обезопасить от заражения COVID-19:

– бесконтактное приветствие: здоровайтесь без пожатия рук;

– гигиена рук: как можно чаще мойте руки с мылом в течение 20-40 секунд теплой водой с мылом или обрабатывайте их дезинфектором с содержанием спирта не менее 60%;

– соблюдение респираторной гигиены и этикета кашля: кашляйте и чихайте в одноразовую салфетку, которую потом сразу надо выбросить или, если ее нет – в сгиб локтя;

– соблюдение дистанции: не менее полутора метра от других людей;

– самоизоляция в случае появления респираторных симптомов: нужно изолироваться от тех, с кем проживаете, настолько, насколько это возможно. Особенно, если среди них есть пожилые люди.

Напомним, 22 апреля решением Кабмина карантин в Украине продлили до 11 мая. Премьер Денисы Шмыгаль сообщил, что выход из карантина начнется, если в течение 10 дней суточный прирост заболевших не будет превышать 5%. За последние сутки количество инфицированных выросло на 8,8%.

Фокус разбирался, почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине. Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская считает, что из-за религиозных праздников к 1 мая мы получим значительное увеличение количества заболевших.

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