Львов отказался передать останки советского разведчика Николая Кузнецова в Россию

Решение принято с учетом позиции СБУ и Минкультуры

Исполком Львовского горсовета отказал в передаче праха советского разведчика Николая Кузнецова родственникам в РФ, сообщил "Интерфакс-Украина".

С соответствующей просьбой в феврале в горсовет обратилась племянница Кузнецова.

Тогда исполком Львовского горсовета отложил вопрос до получения ответа по этому поводу от СБУ и Минкультуры. А мэр Львова Андрей Садовый сказал, что пока украинские воины находятся в плену, город не имеет морального права этот вопрос рассматривать: "Только, когда Российская Федерация вернет наших пленных, тогда этот вопрос будет рассмотрен".

24 апреля на заседании горисполкома заместитель городского головы Андрей Москаленко сообщил, что горсовет получил ответы на запросы. По его словам, в Министерстве культуры ответили, что передача останков Кузнецова представителям государства-агрессора является нежелательной и преждевременной, а в СБУ – что этот вопрос может быть учтен при возобновлении переговорного процесса между Украиной и РФ.

Принимая во внимание эти ответы ведомств, исполком и отказал в передаче останков.

Напомним, что Николай Кузнецов был офицером НКВД, специальным агентом. Он особенно известен своей деятельностью в оккупированном Ровно, где выдавая себя за немецкого офицера, совершил несколько покушений на генералов и высокопоставленных лиц немецкой администрации. Погиб Кузнецов в марте 1944 года в селе Боратин Бродовского района на Львовщине в столкновении с бойцами УПА.

Кузнецов подпадает под действие закона о декоммунизации как агент ОГПУ и НКВД в 1930–1938 годах.

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