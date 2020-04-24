В Ровно пенсионерка застряла на заборе, пытаясь попасть на кладбище

Кладбище было закрыто из-за карантина

В Ровно 70-летняя женщина пыталась попасть на кладбище, которое закрыто из-за карантина, и застряла на заборе.

Об этом сообщает местный сайт "Ровно вечернее".

Как рассказал пресс-секретарь мэра города Николай Прокопчук, поскольку кладбище закрыто, то женщина решила перелезть через забор, но не смогла это сделать.

"Женщина перелезала и застряла. Поскольку она начала кричать, то ее услышали охранники кладбища. Им пришлось снимать женщину. Вообще ситуация напряженная. Люди перелезают через забор, ломают заборы и замки", – рассказал Прокопчук.

С женщиной провели разъяснительную работу.

Напомним, Фокус разбирался, почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине.

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