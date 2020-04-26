Неправильно процитировали. В УПЦ МП опровергли, что в Киево-Печерской лавре все больны COVID-19

Представитель УПЦ МП уточнил, что почти все кто заболел уже выздоровели

В воскресенье, 26 апреля, представитель УПЦ МП митрополит Климент опроверг свою же цитату о том, что в Киево-Печерской лавре коронавирусом заболели все священнослужители. Об этом сообщил митрополит Климент Украинской правде.

Ранее в комментарии митрополита Климента, опубликованным российским изданием РБК, говорилось, что в Киево-Печерской лавре Московского патриархата заразились коронавирусом все священники. Также отмечалось, что болеют COVID-19 монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии, расположенной на территории лавры.

"РБК" неправильно меня процитировало, некорректно. Я сказал, что практически все, кто заболели, выздоровели. Все монахи, которые есть в Лавре, проходили мониторинг на наличие вируса (Covid-19 - ред.), самих монахов более 200, не то, что 100. Но Минздрав дал информацию, что более 100 человек имеют инфекцию, но эти данные были, кажется, 2-3 недели назад. А на сегодняшний день практически все уже выздоровели, поэтому говорить, что там сегодня 100 больных - это некорректно. В больницах осталось 3-4 человека", – заявил митрополит Климент.

Кроме этого, митрополит Климент подчеркнул, что не имеет никаких собственных данных о количестве больных в Лавре. По его словам, он оперирует данным Минздрава.

Как ранее сообщал Фокус: