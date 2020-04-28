"Исторический момент". Зеленский подписал закон о рынке земли

Физлица смогут покупать и продавать участки сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обороте сельскохозяйственных земель. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Это исторический момент для всех украинцев и для меня лично. Украина ждала этот закон со времени обретения независимости. Это была нелегкая борьба. Но мы знали, что делаем это для украинцев", – отметил Владимир Зеленский.

Сам законопроект Рада приняла на внеочередном заседании с 30 на 31 марта.

"Документ предусматривает формирование законодательного поля для внедрения рыночного оборота земель сельскохозяйственного назначения. Закон, который подписал глава государства, позволит обеспечить реализацию конституционных прав граждан на свободное распоряжение своей собственностью и создать прозрачные условия для приобретения в собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения гражданами Украины", – говорится в сообщении.

С 1 июля 2021 года право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью до 100 гектаров могут приобретать исключительно граждане Украины. С 1 января 2024 года такую возможность получат также юридические лица, владельцами которых являются украинцы. Они смогут покупать до 10 тысяч гектаров земли.

Закон запрещает продавать государственные и коммунальные земли. Вопрос же, предоставлять ли право покупать землю иностранцам, будет решаться на референдуме.

Также закон поручает Кабмину в шестимесячный срок со дня опубликования разработать и утвердить порядок финансовой поддержки граждан и юрлиц (в том числе фермерских хозяйств) для приобретения земельных участков сельхозназначения, а также внести изменения в бюджет для создания Фонда развития сельских территорий.

Как ранее сообщал Фокус:

27 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что МВФ готов выделить Украине по расширенной программе помощи 8 млрд долларов в случае принятия закона о рынке земли и невозврате банков прежним владельцам.