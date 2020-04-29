Польша помогла вернуться домой 12 украинцам из закрытого на карантин Марокко
2020-04-29 19:47:24
Эвакуация произошла в рамках общеевропейского проекта помощи
Польская авиакомпания LOT помогла вернуться домой гражданам Украины, которые не могли выехать из Марокко из-за карантинных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил в Twitter посол Украины в Польше Андрей Дещица.
"Мы благодарим МИД Польши, LOT и Механизм гражданской защиты Европейского союза за помощь 12 гражданам Украины, которые вернулись из Марокко благодаря этому проекту", – заявил он.
В рамках проекта UCPM самолет доставил из Марокко 30 поляков и 110 граждан других стран Европы, в том числе и украинцев.
Как ранее сообщал Фокус:
- МАУ из-за запрета Госавиаслужбы отменила рейс Киев-Лондон, который должен был состояться в 12:40 29 апреля. Рейс был организован для доставки на работу в Великобританию украинских граждан, которые имеют долгосрочный контракт.
- В начале апреля финские СМИ сообщали о планах правительства организовать четыре чартера за украинскими заробитчанами. Однако тогда в посольстве Финляндии в Украине не подтвердили.
- В итоге, 23 апреля из Украины в Финляндию вылетел первый чартерный рейс с сезонными работниками, нанятыми для сельхозработ.
Loading...