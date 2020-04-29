Как заявил представитель авиакомпании МАУ, для них отмена дневного рейса была "сюрпризом"

Украинским заробитчанам все-таки разрешили вылететь в Лондон из аэропорта "Борисполь".

Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что чартер, который должен был совершить вылет 29 апреля в полдень, не выпустила из аэропорта Госавиаслужба. Причиной перевозчику назвали смену номера рейса. Те говорят, это обычная формальность. Однако сегодня вечером разрешение на вылет самолет все-таки получил, и теперь 116 украинских заробитчан смогут полететь в Британию.

По данным СМИ, заробитчане весь день просидели в терминале в ожидании своего рейса. А чтобы добраться до аэропорта потратили еще около суток.

Как заявил представитель авиакомпании МАУ, для них отмена дневного рейса была "сюрпризом".

Как рассказал hromadske один из пассажиров борта Олег Тумак, около 19:40 29 апреля пассажирам выдали билеты и позволили начать регистрацию на рейс. В воздух самолет поднялся в 21:30, хотя изначально он должен был вылететь в 12:40. То есть бюрократические решения задержали его почти на 9 часов.

Как ранее сообщал Фокус: