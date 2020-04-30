Найденный силовиками склад оружия с БТР и "Рапирой" принадлежит спецназу, – СМИ (обновлено)

А ранее эта база принадлежала УДА Дмитрия Яроша. Сам Ярош назвал ситуацию "антигосударственной диверсией" как против УДА, так и против ССО

Вчера, 29 апреля, Офис генпрокурора отчитался об обнаружении большого арсенала оружия на территории Донецкой и Днепропетровской областей.

Но в СМИ пишут, что обнаруженный силовиками склад – бывшая база Украинской добровольческой армии. Сейчас она принадлежит 3-му полку спецназа ВСУ.

Так, главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, цитируя источник в 3-м полку спецназа, пишет: "Это клоунада и показуха. Следственные действия прокуратуры и полиции проведены на базе, которая принадлежит 3-му полку спецназ. На базе наша охрана, а данная техника и вооружение, согласно решению Хомчака, передается на баланс ВСУ".

По словам источника, Генпрокуратура показала обыск в селе Великомихайловка Покровского района Днепропетровской области – это бывшая база УДА. В феврале 2020-го эту базу вместе со всем вооружением и техникой якобы передали 3-му полку.

Руководитель УДА Дмитрий Ярош подтвердил изданию эту информацию.

"Наших бойцов на базе уже нет, на базе находятся только военнослужащие ВСУ. Журналисты могут приехать и убедиться кто именно охраняет базу. Я удивлен, что прокуратура и полиция, получив всю информацию от военнослужащих, от СБУ, решили устроить этот скандал", – сказал он.

У себя в Facebook Ярош написал, что видел информацию от Офиса генпрокурора о "самом большом схроне" бронетехники, оружия и боеприпасов за всю историю Украины. Обещал прокомментировать ее в скором времени.

Среди "обнаруженного" вчера силовиками оружия и боеприпасов были БМП-2К, бронетранспортер БТР-70, противотанковая пушка МТ-12 "Рапира", два 120 мм миномета 2Б1 и 82 мм миномет "Василек", две 30 мм автоматические пушки 2А42, 63 противотанковых управляемых ракетных комплекса 9К111 "Фагот".

Также в арсенале нашли противотанковое ружье Дегтярева, станковый автоматический гранатомет АГС-17, 25 различных автоматов Калашникова, ручной пулемет РПК, пулемет "Максим", два пулемета ПКТ, пулемет ДШК, гранатометы РПГ, три единицы оружия неизвестного образца калибра 7,62 мм и 12,7 мм, 9 мм, а также пистолет АПС.

По предварительным подсчетам, в схронах обнаружили около 100 тонн боеприпасов, тысячи различных мин, более тысячи боевых гранат, десятки тысяч патронов калибра 12,7 мм, 14,5 мм, 23 мм и около полумиллиона патронов калибра 5,45 мм и 7,62 мм.

Обновлено 10:34

Дмитрий Ярош написал у себя в Facebook, что считает обнаруженный схрон "антигосударственной диверсией" как против УДА, так и против Сил спецназначения.

"Сразу после карантина планирую объезд областей Украины и встречи с личным составом УДА и побратимами-ветеранами для разработки общей платформы по защите Украины от внешних и внутренних угроз в новых условиях", – добавил он.

Как ранее сообщал Фокус:

Сотрудники луганской полиции вместе с СБУ предотвратили вывоз из области крупного арсенала оружия и боеприпасов. В микроавтобусе Volkswagen Transporter, который 12 марта остановили на блокпосту между Лисичанском и Бахмутом, нашли три РПГ-7, пулемет Калашникова танковый, пулемет "Утес", пять ручных пулеметов Калашникова, около 2500 патронов калибра 7,62 мм и больше 1000 патронов калибра 5,45 мм.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержании группу преступников в Киеве, которые наладили ремонт устаревшего оружия и занимались его сбытом.