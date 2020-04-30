В результате обстрелов Золотого погиб украинский боец

28 апреля боевики обстреляли окрестности населенного пункта Золотое-4. В ответ, ВСУ подбили управляемой ракетой командный внедорожник террористов "ЛНР"

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Открыв огонь из жилых кварталов оккупированного Золотого-5, захватчики подвергли опасности мирных граждан, проживающих вблизи линии соприкосновения. Так, вчера, 28 апреля, в результате вражеского огня было повреждено 3 жилых дома. К счастью, никто не пострадал", – сказано в сообщении.

В ответ, украинские военнослужащие из 30-й бригады ВСУ подбили управляемой ракетой командный внедорожник террористов "ЛНР", сообщил в своем Telegram-канале журналист Андрей Цаплиенко.

По его словам, уничтожение транспорта стало ответом на обстрел оккупационными силами РФ поселка Золотое-4, в результате которого погиб один украинский боец и пострадали дома мирных жителей.

"Операция мести, которую провела "тридцатка", требовала активного взаимодействия нескольких подразделений. И качественной и грамотной разведки. В течение нескольких лет на этом участке фронта вражеские "птуристы" расстреляли не одну украинскую военную машину. Ребята из "тридцатки", похоже, изменили ситуацию в свою пользу", – пишет Цаплиенко.

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