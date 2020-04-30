НАПК подтвердило отказ "Слуги народа" от 70 млн грн госфинанироания
2020-04-30 17:05:00
Политсила попросила перенаправить выделяемые ей средства на нужды украинских медиков
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) сообщило, что с 30 апреля приостанавливает финансирование политической партии "Слуга народа".
Об этом говорится на странице НАПК в Facebook.
Сообщается, что финансирование политсилы приостановлено до конца 2020 года в связи с желанием партии "Слуга народа" перенаправить выделяемые ей средства на нужды украинских медиков и средства их защиты от коронавируса.
23 апреля НАПК получило от политсилы заявление о частичном отказе от финансирования уставной деятельности. Общая сумма, от которой отказалась партия – более 70 млн грн.
Сейчас НАПК готовит обращение в Министерство финансов о возможности уменьшения расходов по бюджетной программе "Финансирование уставной деятельности политических партий". Минфин должен принять решение о перенаправлении этих средств.
Справка: государственное финансирование предоставляется партиям, которые получили более 5% голосов граждан по результатам выборов 2019 года. Это следующие партии: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батькивщина", "ЕС" и "Голос". В течение года эти партии в целом должны получить из государственного бюджета 283,5 млн гривен. "Слуга народа" должна была получить из этой суммы 140,5 млн грн.
Как ранее сообщал Фокус:
- В начале марта партия "Слуга народа" заявила, что отказалась от госфинансирования на 2020 год.
- Глава Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков заявил, что президент Владимир Зеленский может не декларировать расходы, связанные с поездкой в Оман.