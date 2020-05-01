В Мукачево с понедельника открываются торговые центры и парки
2020-05-01 21:51:00
Торговые центры смогут работать при определенных условиях
Власти Мукачево разрешили открыть парки и торговые центры с 4 мая, несмотря на то, что общегосударственное ослабление карантина должно начаться с 11 мая.
Об этом сообщает пресс-служба Горсовета.
"С понедельника парки и торговые центры будут открыты для горожан", – сказано в сообщении.
Отмечается, что торговые центры будут работать при условии:
- использования посетителями средств защиты - респираторов или защитных масок;
- обеспечения персонала средствами защиты (очками или щитком) и перчатками;
- проведения дезинфекции всех помещений каждые два часа;
- нахождения в помещении не более одного посетителя на 10 кв. метров;
- соблюдении дистанции между посетителями не менее 1,5 метров
- наличия дезинфекторов на входе.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 апреля горисполком Черкасс принял решение существенно смягчить карантин в городе. В частности, с 1 мая разрешили открыть летные площадки ресторанов и кафе, возобновить работу части непродовольственных магазинов и открыли для посещения парки и скверы. При этом такое решение противоречит постановлению правительства.
- Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что решение местной власти открыть магазины и летние террасы кафе могут свести к нулю проделанную за полтора месяца работу по борьбе с карантином и могут привести к катастрофическим последствиях.
- Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что решение об ослаблении карантина в Черкассах, раньше запланированного срока, является ничем иным, как попыткой мэра города сделать политический рейтинг.
- 22 апреля решением Кабмина карантин в Украине продлили до 11 мая. Премьер Денис Шмыгаль сообщил, что выход из карантина начнется, если в течение 10 дней суточный прирост заболевших не будет превышать 5% – будет введен первый этап по выходу из карантина, но не раньше 11 мая.
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