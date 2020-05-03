Киевляне заметили признаки строительства скандальной надстройки

В конце прошлого года киевлян возмутила надстройка на крыше одного из домов на Майдане Независимости по адресу Софийская улица, 1. Тогда постоянной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение о демонтаже надстройки. Однако признаки строительства были замечены киевлянами и сейчас.

"Пишут, что там ремонт кровли. И надстройки нет. А тент от дождя. И до конца мая все закончится. Честно, не верю. Пост удалять не буду. Подождем конца мая", – написал один из пользователей в Facebook.

"А халабудки на Майдане подрастают", – поддержали его в соцсети.

Ситуацию ранее комментировал замдиректора департамента городского благоустройства Тимур Ткаченко. У себя в Facebook он сообщил, что надстройка на здании отсутствует, а идет лишь ремонт кровли с утеплением. При этом, управляющая компания района полностью контролирует эти ремонтные работы.

"Конструкция, которую видно с улицы – это деревянные элементы, необходимые для тента от дождя (не надстройка). До конца мая владелец квартиры планирует сделать ремонт кровли", – написал Ткаченко.

Советник мэра Киева Максим Бахматов в своем комментарии к посту неравнодушного пользователя соцсети заверил, что конструкция на крыше дома временная.

"В настоящий момент собственником квартиры проводятся работы по смене кровли на более качественную с гидроизоляцией… Конструкция временная и сделана из деревянных элементов.Это необходимо для установки защитного тента от дождя. В нашем распоряжение также есть гарантийное письмо от собственника квартиры, что никаких изменений конструкции не будет", – написал Бахматов.

Как ранее сообщал Фокус:

На крыше дома на Майдана Независимости по адресу Софийская улица, 1 появилась надстройка.