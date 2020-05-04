Месяц пожаров в Чернобыльской зоне: спасатели тушат торфяники

Радиационный фон по Киеву и Киевской области, а также в зоне отчуждения находится в пределах нормы

Пожарные уже месяц продолжают бороться с остатками пожаров в Житомирской области и Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, на территории Овручского, Лугинского и Олевского районов Житомирской области пожарные задействованы в тушении очагов тления лесной подстилки, пеньков и древисины. Также за минувшие сутки было ликвидировано три возгорания лесной подстилки.

Также спасатели продолжают помогать Госагенству по управлению Чернобыльской зоной отчуждения тушить тлеющие торфяники. На это ГСЧС выделила 146 человек личного состава и 44 единицы техники.

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Напомним, что масштабный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения возник 4 апреля. Спустя 10 дней отрытый огонь удалось потушить, но спасатели до сих борются с последствиями пожаров.

Вчера глава ГСЧС Николай Чечеткин обратился к украинцам и призвал прекратить выжигать растительность, траву и мусор. По его словам, с начала года по Украине зафиксировали 23 тыс. пожаров в экосистемах (это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году).

"Основная причина – человеческий фактор. Люди или сознательно выжигают поля, или неосторожно ведут себя с огнем. Из-за этого государству приходится тратить коллосальные средства", – говорит Чечеткин.

Согласно данным сервиса Windy, по состоянию на утро 4 мая ситуация с пожарами в Украине нормализировалась. На данный момент спутники фиксируют очаги открытого огня только в районе Первомайска.

Как ранее писал Фокус:

В Чернобыльской зоне продолжается борьба с пожарами. Основные усилия спасателей и пожарных направлены на тушение очагов тления, где ранее бушевал огонь.

По факту пожара в Чернобыльской зоне открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.