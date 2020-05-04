Ливень с градом в Киеве: улицы превратились в реки

Как и обещали синоптики – погода испортилась и столицу залило

Погода в Киеве 4 мая испортилась - столицу залило дождем и засыпало градом. Непогода накрыла все районы столицы. В частности, особенно сильный дождь прошел в Шевченковском и Соломенском районах Киева.

Ливень был довольно мощным, а плотность града - высокой. За считанные минуты столичные улицы превратились в реки. Некоторым машинам даже пришлось разворачиваться, потому что они не могли преодолеть глубокие лужи.

Сильно пострадали от непогоды улице Кудряшова, где машины буквально ушли под воду, Богдановская, Набережно-Крещатицкая, Кирпы, Оноре де Бальзака, проспект Героев Сталинграда.

Фото: Diana Sokol

На Героев Сталинграда в ливень в одной из многоэтажек обнаружилось, что протекает крыша и потоки воды стекали по стенам просто в подъезде.

Фото: Svitlana Nedaybida

Град на Оболони/Фото: Svitlana Nedaybida

А во время поездки домой с правого берега на левый, журналисту Фокуса пришлось преодолеть несколько огромных луж, которые разлились на улице Оноре де Бальзака. к слову, эти участки дороги были недавно отремонированы, но система отвода воды сработала из рук вон плохо. Вода не уходила, а просто плескалась на проезжей части доходя до верха колес проезжающих автомобилей. И подобная ситуация, судя по видео из соцсетей, наблюдалась по всему Киеву.

По прогнозам синоптиков, дожди с грозами продляться до четверга, 7 мая. Потом обещают солнечную погоду.

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