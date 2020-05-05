Кабмин назвал перечень разрешенных на время карантина операций
2020-05-05 12:19:00
Пациентам обязательно будут делать ПЦР-тестирование на коронавирус
Кабинет министров назвал перечень разрешенных на время карантина операций.
Документ опубликован на Правительственном портале.
На период карантина запрещается учреждениям здравоохранения проведения плановых мероприятий по госпитализации и плановых операций, кроме:
- оказания медицинской помощи на территории областей, Киева, в которых заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет менее 50 процентов;
- оказания медицинской помощи вследствие осложненного течения беременности и родов;
- оказания медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным;
- оказания медицинской помощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими заболеваниями;
- оказания паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях;
- проведения других неотложных и срочных мер по госпитализации и плановых операций, если в результате их переноса (отсрочка) существует значительный риск для жизни.
Пациенты, которым оказывается медпомощь в связи с проведением плановых мероприятий по госпитализации или плановой операцией, подлежат обязательному ПЦР-тестированию на наличие коронавируса.
Как ранее сообщал Фокус:
- Кабинет министров планирует продлить карантин в Украине до 22 мая, но часть ограничений снимут с 11 мая. При этом, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с 11 мая карантин в более жестком виде может сохраниться в трех областях с наибольшем количеством заразившихся коронавирусом в рамках модели адаптивного карантина. Шмыгаль добавил, что в механизм "адаптивного карантина" будет использоваться в течение года с учетом ситуации с коронавирусом в отдельных регионах.
- Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге завил, что смягчение карантина в Украине является рискованным шагом на фоне большого количества зараженных
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