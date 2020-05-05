Кабмин назвал перечень разрешенных на время карантина операций

Пациентам обязательно будут делать ПЦР-тестирование на коронавирус

Кабинет министров назвал перечень разрешенных на время карантина операций.

Документ опубликован на Правительственном портале.

На период карантина запрещается учреждениям здравоохранения проведения плановых мероприятий по госпитализации и плановых операций, кроме:

оказания медицинской помощи на территории областей, Киева, в которых заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет менее 50 процентов;

оказания медицинской помощи вследствие осложненного течения беременности и родов;

оказания медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным;

оказания медицинской помощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими заболеваниями;

оказания паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях;

проведения других неотложных и срочных мер по госпитализации и плановых операций, если в результате их переноса (отсрочка) существует значительный риск для жизни.

Пациенты, которым оказывается медпомощь в связи с проведением плановых мероприятий по госпитализации или плановой операцией, подлежат обязательному ПЦР-тестированию на наличие коронавируса.

Как ранее сообщал Фокус:

Кабинет министров планирует продлить карантин в Украине до 22 мая, но часть ограничений снимут с 11 мая. При этом, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с 11 мая карантин в более жестком виде может сохраниться в трех областях с наибольшем количеством заразившихся коронавирусом в рамках модели адаптивного карантина. Шмыгаль добавил, что в механизм "адаптивного карантина" будет использоваться в течение года с учетом ситуации с коронавирусом в отдельных регионах.