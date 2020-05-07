Мать девочки, которую поставили на колени за сорванный флаг, отказалась писать заявление

1 мая 14-летняя девочка снимала, как два ее товарища срывают флаг Украины с флагштока

История началась 1 мая, когда в Сети появилось видео, на котором двое парней срывают флаг Украины с флагштока на набережной Запорожья. Происшествие вызвало резонанс и волну возмущений в соцсетях. Позже двое парней 2001 года рождения, что срывали флаг и девушка 2007 года рождения, что снимала видео и выкладывала его в Сеть, - принесли извинения. Об этом пишет местное издание Zabor.

Они сообщили, что совершили это "по синьке", извиняются, купят новый флаг и больше так не будут.

Но позже выяснилось, что девушку заставили извиниться на камеру неустановленные молодые люди, которые позже вынудили ее "умыться" зеленкой и стать на колени.

По факту срыва флага открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.338 (Надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины.

Во вторник, 5 мая, Жовтневый районный суд Запорожья избрал подозреваемым меры пресечения - личное обязательство. Продолжается досудебное расследование.

Нарушители, сорвавшие флаг, в отделении Нацполиции

Но также полицейские зарегистрировали информацию и начали проверку по факту того, что несовершеннолетнюю заставили умываться зеленкой. Руководитель Днепровского отдела полиции ГУНП в Запорожской области провел с матерью девушки и с ней самой беседы, во время которых им предлагали написать заявление по этому поводу. Но они решили оформить письменное обращение не проводить проверку по этому поводу, из-за отсутствия каких-либо претензий к лицам, причастным к событию.

Как ранее писал Фокус:

Под Киевом в Вишневом гражданин России возле памятника "Небесной Сотни" повредил флагшток с черно-красным флагом. На место инцидента прибыла группа реагирования, которая задержала нарушителя и доставила в отделение полиции. Выяснилось, что задержанный – 45-летний гражданин РФ, приехавший к родственникам в село Святопетровское. Мужчина имеет вид на постоянное место жительства в Украине.