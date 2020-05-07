Кабмин опубликовал постановление о смягчении карантина (список)
2020-05-07 22:25:00
Метро, школы, детские сады остаются закрытыми
Кабинет министров обнародовал на своем сайте постановление о продлении карантинных мероприятий до 22 мая, но с определенными послаблениями.
В частности, с 11 мая разрешены:
- торговое и бытовое обслуживание населения при условии обеспечения персонала и посетителей масками и перчатками, пребывания в помещении не более одного посетителя на 10 кв. метров торговой площади, а также соблюдения других санитарных и противоэпидемических мероприятий;
- летние площадки кафе и ресторанов при условии соблюдения расстоянии не менее 1,5 метра между посетителями и размещения не более двух клиентов за столом (без учета детей до 14 лет);
- работа предприятий, учреждений, организаций, обеспечивающих проведение учебно-тренировочного процесса спортсменов национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским, национальных видов спорта, спортсменов командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов;
- деятельность музеев, музеев под открытым небом и историко-культурных заповедников;
- работа точек продажи прессы, типографий, редакций, логистических предприятий в сфере доставки бумаги и печатных изданий и т.п.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Киеве с 18 мая возобновится рассылка приглашений в детсады через систему электронной записи, которая была приостановлена на время карантина.
- В Украине не будет резких изменений в работе общественного транспорта до 22 мая. Большинство пассажиров сможет им пользоваться уже после этой даты.
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