Принцесса Анна отметила, что она хочет выразить уважение ветеранам и всем народам бывшего Советского Союза

Дочь британской королевы Елизаветы II, принцесса Анна обратилась к гражданам Украины и другим народам экс-СССР по случаю дня окончания Второй мировой войны в Европе. Заявление принцессы было опубликовано на странице посольства Великобритании в Украине в Facebook.

"Сегодня отмечается 75-я годовщина капитуляции Германии, ознаменовавшей завершение Второй мировой войны в Европе. В этот исторический день я хотела бы отдать дань мужчинам и женщинам того героического поколения из разных стран, которые воевали ради победы", – говорится в заявлении.

Принцесса Анна отметила, что она хочет выразить уважение ветеранам и всем народам бывшего Советского Союза.

"Крайне важно, чтобы мы признали невероятную жертву, принесенную народами бывшего Советского Союза. Мало кто боролся более отважно и испытал больше страданий ради победы. Представители этого героического поколения, которые еще живы сегодня, должны знать, что ваши дети и внуки гордятся вашим вкладом в достижение победы", – отметила принцесса.

Она добавила, что ныне живущие могут "черпать вдохновение в мужестве тех, кто сохранил веру друг в друга".

Сегодня, 8 мая, в Украине отмечают День памяти и примирения, посвященный тем, кто погиб во время Второй мировой войны. Памятный день установлен указом пятого президента Петра Порошенко от 24 марта 2015 года.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня памяти и примирения. Его обращение опубликовано на странице Офиса президента в Facebook. По словам главы Украины, Украина отмечает "подвиг украинского народа и его вклад в победу антигитлеровской коалиции".