Ляшко предупредил украинцев о возникновении обманчивого ощущения коронавирусной безопасности
2020-05-08 22:53:00
Успокаиваться рано, Украина еще далека от преодоления коронавирусной инфекции
В Украине может затянуться состояние плато в динамике распространения COVID-19. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".
Причиной может стать расслабление, хотя Украина еще далеко не преодолела коронавирусную инфекцию.
"Это расслабление может привести к обманчивому ощущению безопасности. Оно может увеличить продолжительность плато, на котором мы сейчас находимся. Будем надеяться, что наши карантинные ограничения, которые работают, уже не позволят произойти вспышке. Но хотел бы призвать, чтобы посмотрели на статистику, на другие страны. Сегодня мы еще не преодолели коронавирусную болезнь. Надо выполнять все противоэпидемические ограничения, которые есть в стране", – заявил Ляшко.
Напомним, по состоянию на утро 8 мая в Украине подтверждено 14195 случаев заболевания COVID-19, из них 504 – за последние сутки. Заболели 977 детей и 2758 медиков.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 апреля горисполком Черкасс принял решение существенно смягчить карантин в городе. В частности, с 1 мая разрешили открыть летные площадки ресторанов и кафе, возобновить работу части непродовольственных магазинов и открыли для посещения парки и скверы. При этом такое решение противоречит постановлению правительства.
- Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что решение местной власти открыть магазины и летние террасы кафе могут свести к нулю проделанную за полтора месяца работу по борьбе с карантином и могут привести к катастрофическим последствиях.
- Глава МВД Арсен Аваков пригрозил мэру Черкасс Анатолию Бондаренко жесткой реакцией за решение преждевременно смягчить карантин в городе. Нацполиция уже начала уголовное производство по ст. 325 УК (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).
- В ответ на это Бондаренко заявил, что не боится уголовных дел, открытых из-за смягчения карантина в городе, а соответствующее решение горисполкома назвал восстановлением справедливости.