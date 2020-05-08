Ляшко предупредил украинцев о возникновении обманчивого ощущения коронавирусной безопасности

Успокаиваться рано, Украина еще далека от преодоления коронавирусной инфекции

В Украине может затянуться состояние плато в динамике распространения COVID-19. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

Причиной может стать расслабление, хотя Украина еще далеко не преодолела коронавирусную инфекцию.

"Это расслабление может привести к обманчивому ощущению безопасности. Оно может увеличить продолжительность плато, на котором мы сейчас находимся. Будем надеяться, что наши карантинные ограничения, которые работают, уже не позволят произойти вспышке. Но хотел бы призвать, чтобы посмотрели на статистику, на другие страны. Сегодня мы еще не преодолели коронавирусную болезнь. Надо выполнять все противоэпидемические ограничения, которые есть в стране", – заявил Ляшко.

Напомним, по состоянию на утро 8 мая в Украине подтверждено 14195 случаев заболевания COVID-19, из них 504 – за последние сутки. Заболели 977 детей и 2758 медиков.

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