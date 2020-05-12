В киевский суд поступил иск против Китая за пандемию COVID-19: требуют компенсации

Среди других ответчиков – ОП, Кабмин, Минздрав, Минсоцполитики, СБУ и Офис генпрокурора. Истец считает, что они все бездействовали во время распространения коронавируса

В Окружной админсуд Киева подали иск на Госсовет Китай за бездеятельность по защите населения от коронавируса. Об этом информирует пресс-служба ОАСК.

Истцом выступила одна из общественных организаций. Среди ее требований – обязать правительство Китая выплатить все гражданско-правовые убытки и реституцию (материальное возмещение ущерба, – ред.), установленные нормами международного права.

Кроме Китая ответчиками по иску также проходят Офис президента Украины, Кабмин, Минздрав, Минсоцполитики, СБУ, Офис генпрокурора, бывший премьер-министр Алексей Гончарук, экс-министры МОЗ Зоряна Скалецкая и Илья Емец, а также 48 нардепов (члены комитетов Рады по вопросам бюджета, здоровья нации, медпомощи и медстрахования).

В целом в иске прописаны 9 требований. От Кабмина истец ждет разработки госпрограм по борьбе с COVID-19 и санитарно-противоэпидемических правил и норм, а от Минздрава – проведения клинических испытаний препаратов против коронавируса.

Сейчас судьи решают вопрос с открытием производства по административному делу.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце апреля президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация проводит "серьезное расследование" в отношении Китая и вспышки коронавируса.

Также американский лидер добавил, что в США еще не подсчитали сумму, которую компенсации, которую будут требовать от Китая, но она будет больше той, которую озвучили в Германии ($165 млрд).

Австралия также потребовала международного расследования о происхождении коронавируса. Глава МИД страны заявила, что существует серьезная обеспокоенность по поводу прозрачности Китая в вопросе COVID-19.