В Полтаве оштрафовали на 8500 гривен мужчину, бросившего горсть монет в кассира
2020-05-12 16:05:38
Мужчина признал свою вину
Мужчина, который в полтавском супермаркете бросил в лицо женщине-кассиру горсть монет, оштрафован на 8500 гривен.
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.
"Помните хама, который в одном из полтавских супермаркетов кинул горсть монет в лицо женщине-кассиру? Сегодня был суд. Он вынес решение утвердить соглашение подозреваемого с прокурором о признании вины по статье хулиганство и оштрафовал Гременчука Сергея Захаровича на 8500 гривен. Его пример – другим наука. Нельзя по-хамски обращаться с другими людьми и вымещать на них свою злобу и неудовлетворенность.", – сообщил Геращенко.
Геращенко поблагодарил полицию за наведение порядка "в этом пусть не сложном, но знаковом деле".
Напомним, хамское поведение 49-летнего мужчины засняли на видео и выложили в социальных сетях. Полиция заинтересовалась этим происшествием и открыла производство по ч.1 ст. 296 - хулиганство.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Мариуполе на открытие супермаркета собрались сотни людей, несмотря на запрет проводить массовые мероприятия.
- В Харькове полиция задержала мужчину, который сообщил о заминировании супермаркета.