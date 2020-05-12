Мужчина признал свою вину

Мужчина, который в полтавском супермаркете бросил в лицо женщине-кассиру горсть монет, оштрафован на 8500 гривен.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

"Помните хама, который в одном из полтавских супермаркетов кинул горсть монет в лицо женщине-кассиру? Сегодня был суд. Он вынес решение утвердить соглашение подозреваемого с прокурором о признании вины по статье хулиганство и оштрафовал Гременчука Сергея Захаровича на 8500 гривен. Его пример – другим наука. Нельзя по-хамски обращаться с другими людьми и вымещать на них свою злобу и неудовлетворенность.", – сообщил Геращенко.

Геращенко поблагодарил полицию за наведение порядка "в этом пусть не сложном, но знаковом деле".

Напомним, хамское поведение 49-летнего мужчины засняли на видео и выложили в социальных сетях. Полиция заинтересовалась этим происшествием и открыла производство по ч.1 ст. 296 - хулиганство.

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