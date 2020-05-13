В Беларусь можно будет выехать только с загранпаспортом, – проект Кабмина
2020-05-13 08:38:00
Изменения планируется ввести с 1 сентября этого года
Сегодня, 13 мая, Кабмин планирует отменить возможность для граждан Украины въезжать в Беларусь по внутренним украинским паспортам.
Об этом говорится в проекте постановления правительства, который опубликован на сайте "Страна".
Сейчас украинцы могут въезжать, выезжать, следовать транзитом через территорию Беларуси без виз и по внутреннему паспорту.
Правительство хочет запретить использование внутреннего паспорта для поездок в Беларусь с 1 сентября 2020 года. С этой даты украинцы смогут въехать в эту страну только по загранпаспорту.
Изменения коснутся только въезда граждан Украины в Беларусь. При въезде граждан с территории Беларуси в Украину Госпогранслужба будет как и раньше пропускать с внутренним паспортом.
Напомним, что с 1 марта украинцы могут ездить в Россию только по заграничным паспортам.
Кабмин принял решение об электронных ID-картах и загранпаспортах, загруженных в приложение "Дия". Теперь они приравниваются к свои бумажным аналогам.
Как ранее сообщал Фокус:
- Западные страны перенимают опыт Беларуси по борьбе с коронавирусом, ведь он приносит свой результат. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. "Мы не говорим, что у нас все хорошо, что мы уже Бога за бороду взяли. Нет. Но тот метод, которым мы пользуемся уже третий месяц, приносит свой результат. И этим методом, этим путем воспользовались и другие государства", – сказал он.
- Беларусь выслала из страны журналиста российского "Первого канала" Алексея Кручинина. Власти исходили из того, что в репортаже россиян о коронавирусе в Беларуси якобы была необъективная информация.