В Беларусь можно будет выехать только с загранпаспортом, – проект Кабмина

Изменения планируется ввести с 1 сентября этого года

Сегодня, 13 мая, Кабмин планирует отменить возможность для граждан Украины въезжать в Беларусь по внутренним украинским паспортам.

Об этом говорится в проекте постановления правительства, который опубликован на сайте "Страна".

Сейчас украинцы могут въезжать, выезжать, следовать транзитом через территорию Беларуси без виз и по внутреннему паспорту.

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Правительство хочет запретить использование внутреннего паспорта для поездок в Беларусь с 1 сентября 2020 года. С этой даты украинцы смогут въехать в эту страну только по загранпаспорту.

Изменения коснутся только въезда граждан Украины в Беларусь. При въезде граждан с территории Беларуси в Украину Госпогранслужба будет как и раньше пропускать с внутренним паспортом.

Напомним, что с 1 марта украинцы могут ездить в Россию только по заграничным паспортам.

Кабмин принял решение об электронных ID-картах и загранпаспортах, загруженных в приложение "Дия". Теперь они приравниваются к свои бумажным аналогам.

Как ранее сообщал Фокус: