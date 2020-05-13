С 1 сентября украинцы не смогут ездить в Беларусь по внутреннему паспорту

Такое решение должно усилить национальную безопасность и уменьшить количество подделок украинского паспорта, считают в Кабмине

Кабинет министров запретил украинцам с 1 сентября ездить в Беларусь, предъявляя внутренние паспорта гражданина страны.

Решение было принято на заседании Кабмина 13 мая.

Изменения коснутся только въезда граждан Украины в Беларусь. При въезде граждан с территории Беларуси в Украину Госпогранслужба будет как и раньше пропускать с внутренним паспортом.

Согласно пояснительной записке, такое решение связано с низкой степенью защиты паспорта гражданина Украины (в форме книжечки) и приводит к росту случаев его подделок.

Кроме того, сказано о таких причинах:

Отсутствие в паспорте информации о лице латиницей исключает автоматическое считывание информации из документов при осуществлении пограничного контроля и проверки информации о наличии ограничений на пересечение границы в соответствии с поручениями уполномоченных государственных органов и по базам Интерпола.

В случае потери за границей внутреннего паспорта идентификация граждан заграничными дипломатическими учреждениями Украины является длительной и сложной.

Уменьшается время прохождения пограничного контроля каждого гражданина.

На данный момент, украинцы могут въезжать, выезжать, следовать транзитом через территорию Беларуси без виз и по внутреннему паспорту.

Отметим, с 1 марта 2019 года украинцы могут ездить в Россию только по заграничным паспортам.

Кабмин принял решение об электронных ID-картах и загранпаспортах, загруженных в приложение "Дия". Теперь они приравниваются к свои бумажным аналогам.

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