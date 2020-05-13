С 1 сентября украинцы не смогут ездить в Беларусь по внутреннему паспорту
2020-05-13 16:18:00
Такое решение должно усилить национальную безопасность и уменьшить количество подделок украинского паспорта, считают в Кабмине
Кабинет министров запретил украинцам с 1 сентября ездить в Беларусь, предъявляя внутренние паспорта гражданина страны.
Решение было принято на заседании Кабмина 13 мая.
Изменения коснутся только въезда граждан Украины в Беларусь. При въезде граждан с территории Беларуси в Украину Госпогранслужба будет как и раньше пропускать с внутренним паспортом.
Согласно пояснительной записке, такое решение связано с низкой степенью защиты паспорта гражданина Украины (в форме книжечки) и приводит к росту случаев его подделок.
Кроме того, сказано о таких причинах:
- Отсутствие в паспорте информации о лице латиницей исключает автоматическое считывание информации из документов при осуществлении пограничного контроля и проверки информации о наличии ограничений на пересечение границы в соответствии с поручениями уполномоченных государственных органов и по базам Интерпола.
- В случае потери за границей внутреннего паспорта идентификация граждан заграничными дипломатическими учреждениями Украины является длительной и сложной.
- Уменьшается время прохождения пограничного контроля каждого гражданина.
На данный момент, украинцы могут въезжать, выезжать, следовать транзитом через территорию Беларуси без виз и по внутреннему паспорту.
Отметим, с 1 марта 2019 года украинцы могут ездить в Россию только по заграничным паспортам.
Кабмин принял решение об электронных ID-картах и загранпаспортах, загруженных в приложение "Дия". Теперь они приравниваются к свои бумажным аналогам.
Как ранее сообщал Фокус:
- Западные страны перенимают опыт Беларуси по борьбе с коронавирусом, ведь он приносит свой результат. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. "Мы не говорим, что у нас все хорошо, что мы уже Бога за бороду взяли. Нет. Но тот метод, которым мы пользуемся уже третий месяц, приносит свой результат. И этим методом, этим путем воспользовались и другие государства", – сказал он.
- Беларусь выслала из страны журналиста российского "Первого канала" Алексея Кручинина. Власти исходили из того, что в репортаже россиян о коронавирусе в Беларуси якобы была необъективная информация.