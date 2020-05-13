Зеленский сменил глав СБУ в Киеве и трех областях

Они возглавляли структуры меньше года, с прошлого августа – сентября

Президент Украины Владимир Зеленский издал указы о смене начальников Управлений СБУ в Киеве и Киевской области, а также Житомирской и Одесской областей. Указы опубликованы на сайте главы государства.

"Освободить Болдыря Сергея Владимировича с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области", – говорится в тексте указа №179/2020. Сергей Болдырь был на этой должности с 27 августа 2019 года.

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Указом №182/2020 Зеленский назначил на эту должность Олега Головаша, который до этого возглавлял УСБУ в Житомирской области (с 19 августа 2019 года) и был с нее уволен указом № 178/2020.

На должность руководителя Управления СБУ в Житомирской области президент указом №181/2020 назначил Сергея Лысака.

Также Зеленский подписал указы №№180/2020 и 183/2020 о смене руководителя Управления СБУ в Одесской области: место Виталия Харченко (был назначен 23 сентября 2019 года) эту должность занял Виктор Доровский.

Как ранее сообщал Фокус:

14 апреля контрразведка Службы безопасности задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова по подозрению в госизмене и подготовке террористических актов. В частности, ему инкриминируют подготовку убийства Адама Осмаева по заказу российских спецслужб.