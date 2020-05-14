За зарплаты и надбавки врачам, лечивших больных COVID-19, отвечает НСЗУ, – Степанов
2020-05-14 14:13:19
Поэтому глава МОЗ призывает НСЗУ как можно скорее подписать контракты с медучреждениями, чтобы врачам можно было выплатить положенные им средства
За 300-процентные надбавки врачам, которые борются с коронавирусом, отвечает Нацслужба здоровья. Об этом на брифинге заявил глава Минздрава Максим Степанов.
Соответственно, НСЗУ должна ускорить подписание контрактов с медцсреждениями, чтобы врачи как можно быстрее получили выплаты.
"Требую от НСЗУ как от центрального органа исполнительной власти, который в полном объеме обеспечен всем необходимым для заключения договоров и средствами для выплат, ускорить процесс подписания договоров", – говорит Степанов.
Министр добавил, что уже на этой неделе всем медикам, которые работали с больными COVID-19, выплатят полные надбавки за март.
Также Степанов добавил: "От скорости работы Нацслужбы зависит и то, когда медработники получат свою зарплату за апрель".
Как ранее сообщал Фокус:
- Врачи, которые борются с коронавирусом, будут получать надбавки до 300% от своей заработной платы. Соответствующее постановление принял Кабмин.
- В Житомире выплатили тройные оклады медикам, которые непосредственно работают с больным COVID-19.
- Врачи Винницкой районной больницы устроили массовый протест после того, как вместо обещанной тройной зарплаты в качестве доплаты за борьбу с коронавирусом, им доплатили 86 копеек.
- По состоянию на 11 мая, 300% оклада медработникам, лечивших COVID-19 в марте, выплатили лишь в одной области, рассказал Степанов.