К утечке данных украинцев в Telegram может быть причастен сервис Opendatabot, — полиция

Сервис отрицает причастность к утечке

Национальная полиция Украины в рамках расследования утечки персональных данных укранцев провела проверки и не обнаружила фактов кибератак на приложение "Дія".

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Правоохранители говорят, что к утечке может быть причастен сервис Opendatabot.

"По их результатам (проверок – ред.) установлено, что информация, распространенная в социальных сетях, в частности в телеграмм каналах, имеет признаки фрагментарных наборов данных, скомпилированных из различных источников и ресурсов, включая "Opendatabot" – сервис, который работает в популярных мессенджерах и позволяет получить актуальные данные о компании", – сказано в сообщении.

Правоохранители говорят, что информация о якобы кибератаке на приложение "Дія" не подтвердилась.

Полицейские установили, что часть информации в слитых базах данных устаревшая.

В Opendatabot говорят, что сервис не мог стать источником утечки данных, так как он их не накапливает.

"Эта информация не соответствует действительности. Opendatabot содержит только публичную информацию, полученную с портала открытых данных и официального API Минюста. Персональных и банковских данных украинцев нет и не может быть в Opendatabot", – сообщили в сервисе.

Напомним, Госбюро расследований занялось расследованием утечки персональных данных украинцев, которые появились в Telegram. В МВД уже заявили, что утечка данных не связана с приложением "Дія", а сама она представляет из себя компиляцию данных из различных информационных баз госведомств и негосударственных организаций за разные годы.

Сам же Федоров говорит, что данные из приложения никак не могли попасть в сеть. По его словам, "это невозможно даже теоретически", поскольку "Дія" не имеет базы данных и не накапливает такую информацию.

Как ранее сообщал Фокус:

6 февраля 2020 года состоялся официальный запуск разработанного Министерством цифровой трансформации приложения "Дія".

23 мая 2019 года, на iForum в Киеве Зеленский заявил, что мечтает об Украине в смартфоне.

Евросоюз выделит Украине 25 млн евро на развитие цифровой экономики и электронного управления.

Зеленский подписал указ об улучшении доступа к мобильному интернету.