40 украинских посольств и консульств вышли из карантина, – МИД
2020-05-15 19:27:00
Консульские приемы будут проводиться в порядке электронной очереди МИД (е-очередь)
Сорок посольств и консульств Украины восстановили консульский прием граждан. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в Facebook.
В МИД подчеркнули, что прием граждан будет происходить с обязательным соблюдением санитарно-противоэпидемических правил страны пребывания, а также рекомендаций ВОЗ и украинского Минздрава.
В таких странах, как Великобритания, Израиль, Латвия, Нидерланды и Германия и ФРГ украинского консула можно будет посетить только после регистрации в электронной очереди МИД (е-очередь).
В странах, где карантинные меры еще не ослаблены, консульские вопросы решаются в случае чрезвычайных происшествий с гражданами Украины. К таким ситуациям относятся смерть, арест, потеря необходимых для неотложного возвращения в Украину документов и тому подобное.
В МИД попросили украинцев проверять всю информацию на страницах посольств и консульств Украины в странах пребывания.
Как ранее сообщал Фокус:
- Глава МИД Дмитрий Кулеба ранее заявил, что украинцы обращаются к властям за помощью с организацией чартеров за рубеж, но получить ее не смогут.
- Украина запретила выезд своих граждан в Великобританию без разрешения МИД.