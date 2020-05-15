40 украинских посольств и консульств вышли из карантина, – МИД

Консульские приемы будут проводиться в порядке электронной очереди МИД (е-очередь)

Сорок посольств и консульств Украины восстановили консульский прием граждан. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в Facebook.

В МИД подчеркнули, что прием граждан будет происходить с обязательным соблюдением санитарно-противоэпидемических правил страны пребывания, а также рекомендаций ВОЗ и украинского Минздрава.

В таких странах, как Великобритания, Израиль, Латвия, Нидерланды и Германия и ФРГ украинского консула можно будет посетить только после регистрации в электронной очереди МИД (е-очередь).

В странах, где карантинные меры еще не ослаблены, консульские вопросы решаются в случае чрезвычайных происшествий с гражданами Украины. К таким ситуациям относятся смерть, арест, потеря необходимых для неотложного возвращения в Украину документов и тому подобное.

В МИД попросили украинцев проверять всю информацию на страницах посольств и консульств Украины в странах пребывания.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава МИД Дмитрий Кулеба ранее заявил, что украинцы обращаются к властям за помощью с организацией чартеров за рубеж, но получить ее не смогут.