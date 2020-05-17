В Украину доставили партию костюмом биозащиты для медиков

С понедельника, 18 мая, костюмы начнут передавать в украинские больницы

В Украину доставили партию одноразовых костюмов биологической защиты, их начнут передавать больницам 18 мая. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

"Груз уже прибыл в Украину. Начиная с понедельника (18 мая), начнется распределение этих костюмов по нашим больницам, лабораторным центрам. Там, где в них больше всего нуждаются, и в понедельник-вторник эти костюмы поедут непосредственно к нашим медицинским работникам", – рассказал министр.

Также он добавил, что на прошлой неделе в Украину был доставлен большой груз с медоборудованием компанией "Нафтогаз Украина". Среди прочего были доставлены и костюмы биологической защиты. Они уже распределены и отправлены в регионы в 98 больниц, которые работают с больными COVID-19.

Сперва Минздрав собирался приобрести дешевые костюмы биозащиты у отечественных производителей, но позже поменял решение. В МОЗ сообщили, что костюмы отечественных производителей, которые в первую очередь планировало закупить госпредприятие "Медицинские закупки", не соответствовали требованиям. По словам замглавы Минздрава Светланы Шаталовой, костюмы китайского производства, которые на 40% дороже украинских аналогов, намного качественнее.

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