Эпицентр заплатил за рейс "Мрии" с медгрузом $1,3 млн, – замгендиректора компании

Полной стоимости груза в компании не раскрыли, но отметили, что он весь оплачен "Эпицентра", без участия Офиса президента

Весь груз, который прилетел из Китая на самолете "Мрия", предназначался "Эпицентру". Об этом в интервью LB.ua рассказали владельцы "Эпицентра" Галина и Александр Гереги, а также замгендиректора компании Владимир Гончаров.

"Весь груз, который приехал на "Мрие" – это полностью на адрес "Эпицентра". Часть ушла на благотворительность, часть – чисто коммерческая. Маски мы брали, чтобы частично раздать по всей Украине, а частично – продать", – говорит Гончаров.

"Скоро закончится карантин, всем будут нужны маски, в первую очередь – предприятиям, которые начнут работать. И мы эти маски аккумулировали", – добавил замгендиректора.

Также Гончаров рассказал о коммуникации между компанией и Офисом президента по поводу груза из Китая.

"Мы заказываем себе товар, оплачиваем. И заказываем борт по этому контракту. У нас готовый груз. Параллельно мы узнаем, что ОП тоже работает над своим грузом и они тоже понимают, что им нужна "Мрия". Конечно, получив информацию, что уже есть контракт, подписанный "Эпицентром", ОП обращается к нам. Если государству нужно, мы всегда идем навстречу и ставим интересы государства на первое место", – рассказали в "Эпицентре".

Кроме того, по словам Гончарова, "когда ОП начал работать с вопросом более обстоятельно", оказалось, что из-за проблем со стороны Китая, груз не готов ни на 16, ни на 17, ни на 23 апреля. Поэтому груз ОП прилетел только 6 мая.

"И когда оказалось, что их груз не готов, а наш – готов, контракт подписан, оплачен, было принято решение: поскольку это для Украины груз в большом количестве на гуманитарные цели, на благотворительность – встречать должен президент", – рассказал Гончаров.

На вопрос журналиста, сколько стоил груз, Гончаров ответил: "Миллион триста тысяч долларов. Это только стоимость авиаперевозки, без стоимости груза".

23 апреля "Мрия" доставила в Украину из китайского Тянцзиня медицинский груз общим весом в 103 тонны. Встречал самолет лично прзидент Владимир Зеленский.

Замглавы ОП Кирилл Тимошенко позже подтвердил, что "Эпицентр" полностью оплатил доставку медицинского груза - ОП в организации рейса не принимал участия, а президент Владимир Зеленский встречал его в аэропорту с целью "прорекламировать украинский самолет".

Как ранее сообщал Фокус:

14 апреля, по заказу корпораций KGHM и Lotos, украинский самолет Ан-225 "Мрия" доставил в Польшу из Китая 96 тонн средств индивидуальной защиты. Всего в перевозках медоборудования в мире задействованы шесть самолетов "Авиалиний Антонова".

19 апреля "Мрия" приземлилась уже во французском аэропорту Париж-Ватри, куда доставила 150 тонн медицинских грузов (также из Китая).