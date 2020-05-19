Кинотеатры в Украине могут открыть 1 июля, – Минкульт
2020-05-19 18:50:00
На этапе смягчения карантина кинотеатрам могут разрешить работать с заполнением 30 % мест
Исполняющая обязанности министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко сообщила, что Кабмин планирует разрешить работать всей культурной сфере, включая кинотеатры и концерты, на последнем этапе снятия карантина, предварительно с 1 июля.
Об этом передает Нromadske.
"В целом, мы рассчитывали, что с 1 июля будут сняты ограничения (на работу культурных учреждений). Но эти наши расчеты и горизонт планирования полностью зависит от той эпидемиологической ситуации, которая есть в государстве", – сказала Фоменко.
В то же время Фоменко уточнила, что на этапе смягчения карантина кинотеатры могут заработать с некоторыми ограничениями. По ее словам, в правительстве рассматривают вариант открытия кинотеатров с ограничением в 30% от доступных мест в зале.
"То есть на первом этапе это возможно заполнение на 30%", – сказала Фоменко.
Министр признала, что подобные меры станут убыточными для владельцев кинотеатров.
"Такое количество людей (в залах кинотеатров), скажем, не покрывает те расходы, на которые рассчитывает объект хозяйствования", – сказала она.
Как ранее сообщал Фокус:
- В связи с карантином из-за коронавируса, каждый пятый малый бизнес в Украине может закрыться.
- В Южной Корее в условиях пандемии коронавируса внедряют бесконтактную систему в кинотеатрах. Сотрудников заменили на роботов с искусственным интеллектом, автоматические кассы и мобильное приложение. Теперь посетители смогут купить билеты и лакомства, не контактируя с персоналом.