Украинцы разделились пополам в оценке успешности работы Зеленского за год президентства

Ранее Зеленский заявлял, что пришел лишь на один срок и не намерен баллотироваться в президенты повторно

Оценивая деятельность Владимира Зеленского за год, прошедший со дня инаугурации, 46% украинцев указали, что по их мнению он успешно справлялся со своими обязанностями. Примерно столько же (45%) считают, что его действия были не успешными.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, проведенного в середине мая 2020 года.

26% респондентов заявили, что президент успешен в пониженные уровня коррупции среди чиновников; 66% – что неуспешен.

16% считают, что Зеленский успешен в привлечении к ответственности за коррупцию представителей предыдущей власти, 73% считают наоборот.

21% респондентов указали, что Зеленский успешен в деле прекращения войны, урегулирования конфликта на Донбассе, 69% – думают, что он неуспешен.

21% считают, что президент успешен в противодействии экономическому кризису, 64% считают, что неуспешен.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 14 по 17 мая методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В ходе опроса проведено 2000 интервью.

Напомним, если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, за Зеленского отдали бы свои голоса 39,3% избирателей (тех, кто определился с выбором). При этом во втором туре он победил бы всех конкурентов с прошлогодним результатом. Такие данные приводит социологическая группа "Рейтинг" по результатам опроса в течение 12-13 мая 2020 года.

В ходе сегодняшней пресс-конференции Зеленский дал понять, что рассматривает возможность второго президентского срока.

Во время ответа на вопрос о больших инфраструктурных проектах и других реформах, он заявил, что не знает, сколько будет длиться его каденция на президентском посту. "Это должен решить народ", – сказал президент.

Ранее Зеленский говорил, что пришел лишь на один срок и не намерен баллотироваться повторно.

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