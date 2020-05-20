Система видеофиксации нарушений ПДД заработает 1 июня

Сначала заработает 17 пунктов фото- и видеофиксации

Кабмин согласовал запуск с 1 июня системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Об этом согласновано на заседании Кабмина 20 мая.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что сначала заработает 17 пунктов фото- и видеофиксации дорожного движения.

"Позже будет порядка 40, а всего по государству мы планируем, что таких пунктов будет порядка 700. График, адреса, порядок после принятия этого постановления мы сможем дать публично", – сказал Аваков.

Ранее систему должны были запустить 1 мая, однако этого не произошло из-за карантинных ограничений,вызванных пандемией коронавируса.

Как ранее сообщал Фокус:

Верховная Рада отменила административное взыскание за нарушение правил дорожного движения в виде штрафных баллов, которые были включены в Кодекс Украины об административных правонарушениях в 2015 году.

Система фиксации нарушений ПДД появится в Киеве за счет частных компаний. Весь проект обойдется в $24 млн. Вложенные средства частникам вернут после того, как систему введут в эксплуатацию и она начнет показывать результаты.

В Киеве бдительность водителей проверяли с помощью автомобилей скорых и пожарных, которые проезжают со включенными спецсигналами.