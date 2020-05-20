Словения планирует раздать своим жителям по 200 евро на внутренний туризм

Ваучеры будут распространяться только на проживание

Власти Словении планируют выдать ваучеры гражданам, которые они смогут использовать для внутреннего туризма.

Об этом сообщает местное издание Reporter.

Правительство намерено прийти на помощь туризму, который считается одной из наиболее затронутых отраслей из-за эпидемии.

По словам представителя правительства Елко Кацина, ваучеры будут получать все граждане, в том числе несовершеннолетние, в размере 50 евро. Взрослые получат ваучер на сумму 200 евро.

Ваучеры будут распространяться только на проживание в отелях, домах отдыха, кемпингах, а не, например, на рестораны. Ожидается, на это будет более 300 миллионов евро из бюджета.

Это одна из мер, с помощью которой правительство должно спасти словенский туризм, но это предложение еще не было официально принято.

Напомним, правительство Словении вечером 14 мая объявило об официальном прекращении в стране эпидемии COVID-19. Словения стала первой европейской страной, принявшей подобное решение. Оно было принято после того, как в стране ежедневно фиксировалось менее семи новых случаев заболевания в течение последних двух недель.

Как ранее сообщал Фокус:

Грузия начнет принимать иностранных туристов с 1 июля. C 15 июня в стране будет восстановлен местный туризм.

Турция изменила правила работы отелей из-за коронавируса. Весьма вероятно, что отели повысят цены на проживание, так им запретят работать на полную мощность.

А аэропорт в Вене установил строгое правило для приезжих. Анализы на COVID-19 будет брать находящаяся в аэропорту частная лаборатория за 190 евро.