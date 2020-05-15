Первая в Европе. Словения объявила о завершении эпидемии коронавируса

Всего в стране заболели коронавирусом 1464 человек, 103 умерли

Правительство Словении вечером 14 мая объявило об официальном прекращении в стране эпидемии COVID-19. Об этом сообщило Reuters.

Словения стала первой европейской страной, принявшей подобное решение. Оно было принято после того, как в стране ежедневно фиксировалось менее семи новых случаев заболевания в течение последних двух недель.

"Словения остановила эпидемию за два месяца. Сегодня у нас лучшая эпидемиологическая картина в Европе", – заявил премьер-министр страны Янез Янша.

Официальное завершение эпидемии означает, что некоторые меры, включая финансовую помощь гражданам и компаниям, пострадавшим от коронавируса, прекращают действовать с конца мая.

Граждане по-прежнему должны будут следовать основным правилам, чтобы предотвратить возможное распространение инфекции, заявило правительство, не уточняя деталей. Ранее было установлено, что люди должны носить маски в закрытых общественных помещениях, стоять на расстоянии не менее 1,5 метров и дезинфицировать руки при входе в общественные места.

Правительство начало смягчать ограничения с 20 апреля (они были введены 12 марта). Общественный транспорт возобновил работу на этой неделе, а на следующей неделе некоторые ученики вернутся в школы. Все бары и рестораны, а также небольшие гостиницы на 30 номеров будут открыты на следующей неделе.

Люди, прибывающие в Словению из других стран Евросоюза, больше не будут проходить карантин в течение как минимум семи дней. Но карантин продолжительностью не менее 14 дней останется в силе для людей из стран, не входящих в ЕС (кроме дипломатов и людей, перевозящих грузы).

Иностранцам с признаками коронавирусной инфекции по-прежнему не будет разрешено въезжать в страну.

По официальным данным, в Словении, население которой около 2 млн человек, зафиксированы 1464 случая заболевания COVID-19, 103 человека умерли.

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