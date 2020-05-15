Статистика коронавируса в мире на 15 мая: 96 334 новых случаев заболевания

Коронавирус обнаружен в 213 странах и территориях

По состоянию на утро 14 мая в мире коронавирус был подтвержден у 4 526 905 человек, умерли от болезни 303 405 человек, выздоровели 1 704 268. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer.

Коронавирус обнаружен в 213 странах и территориях.

За минувшие сутки зафиксированы 96 334 новых случаев заболевания. Число заболевших растет третий день подряд.

Напомним, президент США Дональд Трамп считает, что вакцина от COVID-19 будет готова к концу года. "Хорошие цифры поступают из штатов, которые выходят из карантина. Америка возвращается к жизни! Работы над вакциной выглядят обнадеживающе, вакцина может появиться до конца года. Так точно, как и другие решения!" – написал он.

Как ранее сообщал Фокус: