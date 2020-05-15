Статистика коронавируса в мире на 15 мая: 96 334 новых случаев заболевания

2020-05-15 07:52:00

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Коронавирус обнаружен в 213 странах и территориях

По состоянию на утро 14 мая в мире коронавирус был подтвержден у 4 526 905 человек, умерли от болезни 303 405 человек, выздоровели 1 704 268. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer.

Коронавирус обнаружен в 213 странах и территориях.

статистика коронавируса по странам

За минувшие сутки зафиксированы 96 334 новых случаев заболевания. Число заболевших растет третий день подряд.

ежедневная динамика коронавируса

Напомним, президент США Дональд Трамп считает, что вакцина от COVID-19 будет готова к концу года. "Хорошие цифры поступают из штатов, которые выходят из карантина. Америка возвращается к жизни! Работы над вакциной выглядят обнадеживающе, вакцина может появиться до конца года. Так точно, как и другие решения!" – написал он.

Как ранее сообщал Фокус:

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