Комбат батальона "Луганск-1" подорвался на мине боевиков во время патрулирования реки

Кроме того, в результате обстрела погиб еще один военный

Прокуратура открыла уголовное производство по факту гибели командира батальона полиции особого назначения "Луганск-1" Сергея Губанова.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Около 22:50 во время патрулирования территории вдоль реки Северский Донец вблизи Трехизбенки произошло детонирования вражеской мины. На взрывном устройстве подорвались четверо сотрудников батальона.

"По указанному факту следственным отделом 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях начато уголовное производство по предварительной правовой квалификации уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 258 УК Украины", – сообщили в прокуратуре.

Кроме того, 21 мая, в 4 утра, в зоне проведения ООС в Луганской области в результате попадания 120-мм мины в грузовик ВСУ погиб Евгений Николаевич Сафонов, 1988 года рождения Сафонов родился в Павлограде, сообщает пресс-служба 93-й ОМБр.

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