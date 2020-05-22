Баканов управляет испанской коммерческой компанией, но в СБУ это отрицают, – Схемы

Компания три года не подает отчеты, но официально она считается действующей

Глава СБУ Иван Баканов занимает должность руководителя в испанской компании Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada. Украинское законодательство запрещает ему заниматься предпринимательской деятельностью – говорится в сюжете программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA:Перший").

Журналисты программы выяснили, что с 2015 года Баканов занимает должность единого администратора компании Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada. Она специализируется на строительстве и операциях с недвижимостью. Основатель компании –- кипрская Davegra LTD, которой владеет Андрей Яковлев, автор "Студии Квартал-95".

Власти провинции Жирона подтвердили журналистам "Схем", что такая компания существует, и Иван Баканов является ее "единоличным администратором, то есть лицом, которое уполномочено на все действия от имени фирмы". Однако она не подавала годовые финансовые отчеты в течение трех лет, поэтому попала в список нарушителей, и у нее забрали идентификационный номер с целью блокирования деятельности компании до времени, пока нарушения не будут ликвидированы. Также компании грозит штраф в размере от 1200 до 60000 евро.

При этом в Государственном реестре юридических лиц провинции Жирона (где учитывается эта компания) журналистам подтвердили, что эта фирма действующая, и не считается ликвидированной - администратор сначала должен устранить все нарушения и подать отчеты.

"Схемы" обратились к Баканову за комментарием. Пресс-служба ведомства предоставила письменный ответ. В нем говорится, что до назначения на должность главы СБУ Иван Баканов успешно занимался бизнесом, в том числе и за рубежом, но после назначения больше не занимается коммерческой деятельностью.

"Однако подчеркиваем, что, соблюдая требования закона, он не занимается коммерческой деятельностью с момента назначения на государственную должность. Компания Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada официально приостановила свою деятельность в 2019 году, что отражено в соответствующем реестре юридических лиц", – отметили пресс-службе.

Там также пообещали разобраться, почему испанские власти не считают компанию ликвидированной.

Напомним, президент Владимир Зеленский, придя к власти, внес в Раду законопроект о рассекречивании деклараций сотрудников спецслужб. Он был принят. Поэтому до 1 июня все публичное руководство СБУ обязано подать декларации. Пока этого никто не сделал.

В марте этого года президент внес в парламент законопроект № 3196, который снова ограничивает доступ к декларациям руководителей СБУ. 20 мая законопроект направлен на доработку профильного комитета ВР.

Зеленский на пресс-конференции 20 мая заявил, что считает Ивана Баканова лучшим главой СБУ в истории Украины. "Иван Баканов ничего не боится. Все, что у него есть было приобретено до политической карьеры, еще много лет назад. Даже еще до того как он стал работать в студии "Квартал 95". Мы действительно дружим, я действительно уважаю порядочного человека. Я знаю, и вы это знаете, что такого честного и профессионального... может чего-то не хватает... но за этот год он показал, что такого честного главы СБУ в Украине никогда не было".

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