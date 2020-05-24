В харьковской "инфекционке" заболели COVID-19 главврач и 19 медиков

Коронавирус был диагностирован у директора медучреждения Павла Нартова

В Харьковской областной инфекционной больнице диагностировали коронавирус у 20 медиков, среди которых главврач. Об этом сообщает Kharkiv Today со ссылкой Харьковскую облгосадминистрацию.

В "инфекционке" COVID-19 заболели 5 врачей и 15 медсестер разных уровней. Коронавирус был диагностирован у директора медучреждения Павла Нартова, начмеда, заведующего анестезиологией и двух анестезиологов из дополнительных бригад, прибывших в инфекционную больницу на усиление.

"Сейчас работают 5 анестезиологов. Нагрузка высокая, но все необходимые реанимационные действия выполняются", – рассказали в ХОГА.

На данный момент фактически во главе больницы находится сотрудник Харьковской медицинской академии последипломного образования Валентина Маслова.

"Она совмещала ХМАПО и инфекционку, сейчас основным местом будет инфекционка. Официально обязанности на нее возложат со вторника. Кроме того, методическую помощь оказывает главврач областной детской инфекционной больницы Дмитрий Кухарь", – рассказали в пресс-службе облгосадминистрации.

Кроме этого, анестезиолог, профессор Харьковской медицинской академии последипломного образования Владимир Корсунов написал в Facebook, что обстановка в больнице крайне тяжелая.

"Ежедневно увольняются сотрудники! Больница месяц подряд загружена на 100 и более процентов, но ни одна другая больница второго по численности населения города Украины не принимает больных с подозрением на COVID-19!", - написал Владимир Корсунов в Facebook.

Также Корсунов пишет, что заразившиеся медики вынуждены покупать лекарства за свой счет либо просить помощи у коллег. Профессор говорит, что утверждения местных властей о том, что инфекционная больница всем обеспечена – ложь.

"Обращаюсь ко всем тем, кто не носит маски в супермаркетах и магазинах, а с 25 мая погрузится в метро – лечить вас будет некому", – подытожил он.

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