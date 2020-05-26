Статистика коронавируса в Украине на 26 мая: количество новых случаев выросло

За минувшие сутки в стране обнаружили 339 новых случаев болезни

По состоянию на утро 25 мая в Украине подтверждено 21 584 случая COVID-19, из них 7575 выздоровели, 644 умерли. За минувшие сутки в стране обнаружили 339 новых случаев болезни.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 341 пациентов и 21 умерли.

Ситуация с коронавирусом в регионах:

Винницкая обл. - 910 заболевших

Волынская обл. - 805

Днепропетровская обл. - 895

Донецкая обл. - 155

Житомирская обл. - 647

Закарпатская обл. - 1092

Запорожская обл. - 416

Ивано-Франковская обл. - 1306

Киев - 2710

Киевская обл. - 1458

Кировоградская обл. - 482

Луганская обл. - 44

Львовская обл. - 1405

Николаевская обл. - 281

Одесская обл. - 842

Полтавская обл. - 267

Ровенская обл. - 1475

Сумская обл. - 166

Тернопольская обл. - 1124

Харьковская обл. - 930

Херсонская обл. - 177

Хмельницкая обл. - 370

Черкасская обл. - 392

Черновицкая обл. - 3101

Черниговская обл. - 134

Большинство заражений коронавирусом зафиксировано в Киеве – 58 и Львовская – 45, Ровенская – 41.

Как ранее сообщал Фокус:

С 22 мая Украина перешла на модель адаптивного карантина (ослабление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии ТЭБ и ЧС).