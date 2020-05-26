Статистика коронавируса в Украине на 26 мая: количество новых случаев выросло
2020-05-26 09:07:00
За минувшие сутки в стране обнаружили 339 новых случаев болезни
По состоянию на утро 25 мая в Украине подтверждено 21 584 случая COVID-19, из них 7575 выздоровели, 644 умерли. За минувшие сутки в стране обнаружили 339 новых случаев болезни.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
За последние сутки от COVID-19 выздоровели 341 пациентов и 21 умерли.
Ситуация с коронавирусом в регионах:
- Винницкая обл. - 910 заболевших
- Волынская обл. - 805
- Днепропетровская обл. - 895
- Донецкая обл. - 155
- Житомирская обл. - 647
- Закарпатская обл. - 1092
- Запорожская обл. - 416
- Ивано-Франковская обл. - 1306
- Киев - 2710
- Киевская обл. - 1458
- Кировоградская обл. - 482
- Луганская обл. - 44
- Львовская обл. - 1405
- Николаевская обл. - 281
- Одесская обл. - 842
- Полтавская обл. - 267
- Ровенская обл. - 1475
- Сумская обл. - 166
- Тернопольская обл. - 1124
- Харьковская обл. - 930
- Херсонская обл. - 177
- Хмельницкая обл. - 370
- Черкасская обл. - 392
- Черновицкая обл. - 3101
- Черниговская обл. - 134
Большинство заражений коронавирусом зафиксировано в Киеве – 58 и Львовская – 45, Ровенская – 41.
Как ранее сообщал Фокус:
- С 22 мая Украина перешла на модель адаптивного карантина (ослабление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии ТЭБ и ЧС).
- Глава МВД Арсен Аваков заявил, что украинцы будут жить в режиме "мягких шагов" выхода из карантина до получения вакцины против коронавируса и эффективных методов лечения.
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